Ледь не випали: Гайді Клум у білому вбранні блиснула пишними грудьми на вулицях Нью-Йорка
52-річна німецька супермодель у монохромному луку з пікантним акцентом вийшла у світ.
Папараці заскочили Гайді Клум у районі Мідтаун, у Нью-Йорку. Зірка вчергове продемонструвала на вулицях міста ефектний образ.
Цього разу супермодель з’явилася у білосніжному вбранні, яке складалося зі спідниці міді А-силуету і жилета із золотими ґудзиками, високою горловиною і відвертим декольте, з якого ледь не випали її пишні спокусливі груди.
Аутфіт Клум доповнила білими туфлями-човниками. У неї була гарна зачіска, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах і довгий червоний манікюр.
На обличчі у Гайді були сонцезахисні окуляри-авіатори, у вухах — елегантні діамантові сережки, а на руках — золоті браслети і каблучки з камінням.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум у блискучій обтислій мінісукні з паєтками і рюшами-пелюстками у зоні декольте відвідала «Вечірнє шоу з Джиммі Фелоном».