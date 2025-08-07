Ледь не випали: Гайді Клум у білому вбранні блиснула пишними грудьми на вулицях Нью-Йорка

Гайді Клум / © Getty Images

Папараці заскочили Гайді Клум у районі Мідтаун, у Нью-Йорку. Зірка вчергове продемонструвала на вулицях міста ефектний образ.

Цього разу супермодель з’явилася у білосніжному вбранні, яке складалося зі спідниці міді А-силуету і жилета із золотими ґудзиками, високою горловиною і відвертим декольте, з якого ледь не випали її пишні спокусливі груди.

Гайді Клум / © Getty Images

Аутфіт Клум доповнила білими туфлями-човниками. У неї була гарна зачіска, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах і довгий червоний манікюр.

На обличчі у Гайді були сонцезахисні окуляри-авіатори, у вухах — елегантні діамантові сережки, а на руках — золоті браслети і каблучки з камінням.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум у блискучій обтислій мінісукні з паєтками і рюшами-пелюстками у зоні декольте відвідала «Вечірнє шоу з Джиммі Фелоном».