Ледь не засвітила соски: телезірка вийшла на червону доріжку в сукні з пікантним декольте

Телезірка Брін Вітфілд відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.

Дівчина вийшла на червону доріжку у вечірній чорній сукні по фігурі довжини максі від бренду Maticevski.

Брін Вітфілд / Фото: Associated Press

Вбрання складлося з торочки, було з декольте у формі човника, в якому вона ледь на засвітила соски, і з жакардовим низом із квітковим принтом.

Брін Вітфілд / Фото: Associated Press

У Вітфілд була гарна зачіска – каре з локонами, макіяж із червоною помадою, червоний манікюр, довгі сережки з камінням у вухах і золоті каблучки та браслет на руках. У руці вона тримала золотистий клатч-футляр.

Брін Вітфілд / Фото: Associated Press

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