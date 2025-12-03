- Дата публікації
Ледь прикривав груди: дівчина Венсана Касселя — Нара Баптіста — блиснула фігурою в пікантному топі з бісеру
Модель продемонструвала сміливий образ у Мережі.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста здивувала своїх фоловерів в Instagram новими сміливими фотографіями, на яких вона позувала в топі, який являв собою дві в’язані з бісеру квітки на тонких бретельках, що ледь прикривали її груди. Також на дівчині була довга світла спідниця, золоті сережки і браслет на плечі.
Зазначимо, 7 січня цього року Нара народила дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі.
Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.
Раніше, нагадаємо, модель Нара Баптіста показала рідкісне фото свого сина від Венсана Касселя.