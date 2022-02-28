Леді Гага молиться за Україну, а Ель Феннінг прийшла на церемонію з манікюром у кольорах українського прапора

У Санта-Моніці, Каліфорнія, відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2022. Світові зірки демонстрували підтримку Україні на червоній доріжці.
Корейсько-американська акторка Грета Лі, яка зіграла в серіалі "Ранкове шоу", про який ми так багато вам розповідали раніше, вийшла на доріжку у сукні Marc Jacobs, створеній у кольорах українського прапора, доповнивши лук золотими босоніжками на шпильках.
Актор Майкл Дуглас з'явився перед камерами у чорному класичному костюмі на нагрудній кишеню якого прикріпив аксесуар у кольорах прапора України.
Акторка Ель Феннінг зробила манікюр у кольорах українського прапора, щоб продемонструвати свою підтримку нашій країні.
Дехто стверджував, що церемонія була поганим тоном і що гроші, витрачені на неї, можна було б надіслати на допомогу Україні. "Сьогодні ми маємо SAG Awards. В Україні війна. Мені дуже соромно", — було серед повідомлень людей у комменатріях до посту, який опублікувала Леді Гага. Напередодні церемонії співачка написала:
"Моє справжнє бажання сьогодні ввечері полягає в тому, щоб протягом двох годин я та мої колеги-актори на @sagawards викликали у публіки посмішки. Для мене велика честь бути там, це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ постійно дає нам НЕ усміхатися. Я молюся сьогодні ввечері за Україну та посилаю усмішки всім вашим серцям, я молюся, щоб ви були здорові”.
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