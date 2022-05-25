Леді Гага знялася у новому кліпі у вбранні від української дизайнерки

Суперзірка обрала неймовірний образ.

Під час 75-го Каннського кінофестивалю відбулася світова прем'єра фільму "Кращий стрілець: Меверік", де зіграв Том Круз. Саундтрек Hold My Hand до цього фільму написала та виконала співачка Леді Гага, а також знялася у надзвичайному кліпі, що складався з нарізок нової частини, фільму 1986 року та співу Гаги.

Сама ж співачка з'являється в ролику у двох образах — формі пілота і неймовірній сукні, яка розвівалася на вітрі, поки вона виконувала свою баладу на чорному фортепіано. Авторкою сукні співачки є український бренд Lever Couture, створений Лесею Верлінг'єрі.

Леді Гага / Фото: скриншот з відео

Під час роботи над цією сукнею натхнення Леся знайшла у повітряній темі, яка обертається навколо фільму, а також ультрафункціональних тканинах, спортивному одязі та авангардній естетиці.

Леді Гага / Фото: скриншот з відео

Фасон сукні нагадує розкритий парашут, а переплетені хвости подола досягають у довжину понад 183 метри. Виготовлено вбрання з випраної та обробленої шовкової тканини.

Але це не вперше, коли засновниця Lever Couture працює з Леді Гагою. Раніше вона вже розробляла для співачки різне оригінальне вбрання, а також в образі від Лесі нещодавно сяяла під час свого виступу інша суперзірка — Дженніфер Лопес.

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