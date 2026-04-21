Леді Гага у сукні-русалці і на величезних платформах прийшла на прем’єру довгоочікуваного фільму

Співачка і акторка з’явилася серед гостей на прем’єрі фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку.

Леді Гага

Для цього виходу Леді Гага обрала чорну сукню від бренду Saint Laurent з колекції осінь-зима 2016 року.

Це було вбрання, виконане у класичному стилі, який поєднував позачасову елегантність і сучасний драматизм. Сукня чудово пасувала зірці і підкреслювала не лише її фігуру, а й демонструвала численні татуювання на тілі, зокрема через відкриту спину і плечі.

У вбрання було цікаве фігурне декольте, а спідниця виконана у фасоні "русалка" й мала довгий шлейф.

Під спідницею у Леді Гаги були незвичайні туфлі від Matieres Fecales x Christian Louboutin на величезних платформах і високих фігурних підборах. Таке взуття зробило співачку значно вищою, адже її зріст становить 155 сантиметрів.

Також Гага доповнила образ сережками від Tiffany & Co. у вигляді крил, і зібрала своє платиново-біляве волосся у низький хвіст, який був вкладений у елегантні хвилі.

Та не лише співачка сяяла на заході у вишуканому образі, адже червона доріжка того дня була переповнена гучними іменами. Прем’єру відвідали головні зірки фільму — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

