Ледве не випали: Емілі Ратаковскі у мініатюрному бікіні похизувалася пишними грудьми

32-річна модель показала світлини з відпустки.
Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Модель приймала сонячні ванни на смугастому рушнику і вирішила зробити селфі.
На Емілі був синій купальник із принтом червоних сердечок. Красуня похизувалася пишними сексуальними грудьми, які ледь не випали з ліфа.
У Ратаковскі було розпатлане волосся, на обличчі був відсутній макіяж, у вухах були сережки-кільця, а на шиї – золотий широкий ланцюжок і масивна підвіска на червоному шнурку.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у червоній пуховій куртці, синій толстовці і широких синіх штанях.
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