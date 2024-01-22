Ледве не випали: Емілі Ратаковскі у мініатюрному бікіні похизувалася пишними грудьми

Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку. Модель приймала сонячні ванни на смугастому рушнику і вирішила зробити селфі.

На Емілі був синій купальник із принтом червоних сердечок. Красуня похизувалася пишними сексуальними грудьми, які ледь не випали з ліфа.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

У Ратаковскі було розпатлане волосся, на обличчі був відсутній макіяж, у вухах були сережки-кільця, а на шиї – золотий широкий ланцюжок і масивна підвіска на червоному шнурку.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у червоній пуховій куртці, синій толстовці і широких синіх штанях.

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