Ледве не випали груди: американська зірка реаліті у лакованому міні вийшла у світ

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на вечерю до ресторану Chez Mia у Західному Голлівуді.

Білявка, як завжди, мала сексуальний вигляд. Вона одягла мініатюрне червоне лаковане вбрання, прикрашене 3D-сердечками. Воно складалося з екстремально короткої спідниці і топа без бретельок, із якого ледве не випали її пишні спокусливі груди.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

У цьому костюмі Емма мала підтягнутий вигляд, а мініспідниця чудово підкреслила її стрункі ноги.

Лук Ернан доповнила червоними босоніжками на шпильках і червоною сумочкою. Волосся вона зібрала у високу зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на очах і французький манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – браслети і каблучки з камінням.

Нагадаємо, Емма Ернан вийшла вигуляти своїх двох домашніх улюбленців у твідовій короткій сукні блакитно-рожевих кольорів із рюшами на подолі.

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