Ледве не випали: модель Брукс Нейдер у мінісукні з відвертим декольте похизувалася пишними грудьми

28-річна модель Sports Illustrated Swimsuit любить пікантними вбраннями підкреслювати свої принади.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала вечірку Fanatics Super Bowl у Новому Орлеані.
На паті вона прийшла у спокусливому луку. На дівчині була біла коротка сукня без бретельок і з відвертим декольте, з якого ледве не випали її пишні груди. Довжина міні також чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Брукс доповнила лакованими мюлями кольору бургунді на шпильках. Вона зробила елегантну зібрану зачіску з прикореневим об'ємом, макіяж із коричневою помадою і молочний манікюр.
На обличчі у Нейдер були стильні сонцезахисні окуляри, у вухах – цікаві золоті сережки, а на руках – золоті каблучки і золотий годинник-браслет.
Нагадаємо, Брукс Нейдер до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила в обтислій довгій сукні з леопардовим принтом.
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