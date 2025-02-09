Ледве не випали: модель Брукс Нейдер у мінісукні з відвертим декольте похизувалася пишними грудьми

Американська модель Брукс Нейдер відвідала вечірку Fanatics Super Bowl у Новому Орлеані.

На паті вона прийшла у спокусливому луку. На дівчині була біла коротка сукня без бретельок і з відвертим декольте, з якого ледве не випали її пишні груди. Довжина міні також чудово підкреслила її стрункі ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Аутфіт Брукс доповнила лакованими мюлями кольору бургунді на шпильках. Вона зробила елегантну зібрану зачіску з прикореневим об'ємом, макіяж із коричневою помадою і молочний манікюр.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

На обличчі у Нейдер були стильні сонцезахисні окуляри, у вухах – цікаві золоті сережки, а на руках – золоті каблучки і золотий годинник-браслет.

Нагадаємо, Брукс Нейдер до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила в обтислій довгій сукні з леопардовим принтом.

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