Ледве не випав: американська модель у бірюзовій сукні похизувалася пишним бюстом на івенті

Американська модель Джордін Вудс стала гостею церемонії нагородження премії журналу Glamour "Жінка року" у Нью-Йорку, на якій відзначили багато успішних жінок у різних галузях.

На червоній доріжці дівчина з'явилася в ефектному образі. На ній була бірюзова пишна сукня від бренду Saiid Kobeisy з горизонтальними бретельками і розрізом спереду. Вбрання мало відверте декольте, з якого ледь не випав її пишний і спокусливий бюст.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Аутфіт Вудс доповнила золотими босоніжками на шпильках від Giuseppi Zanotti, вартістю 950 доларів.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Джордін зробила елегантну зачіску, випустивши і накрутивши спереду пасма, вечірній макіяж і довгий манікюр вишневого відтінку. У вухах у неї були гарні сережки, а на руках – широкий браслет із камінням і каблучка.

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