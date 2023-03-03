Ледве не випав: американська реперка похизувалася пишним бюстом на червоній доріжці

24-річна Latto обрала для свого виходу сексуальний образ.

На червоній доріжці музичної церемонії Billboard Women in Music Awards у Каліфорнії була багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула реперка Latto, яка обрала для свого виходу сексуальний аутфіт.

Артистка була одягнена в костюм кольору шампанського, який складався з корсетного топу і спідниці максі з драпування та довгих рукавичок. Топ так притиснув пишні груди дівчини, що вони ледь не випали звідти. Проте декольте Latto мало спокусливий вигляд.

Latto / Фото: Associated Press

У цьому луку реперка також продемонструвала свій вигляд ззаду.

Latto / Фото: Associated Press

Latto накрутила волосся і зібрала одну його частину у високу ґулю. Красуня зробила макіяж із нюдовою помадою і прикрасила вуха масивними сережками-кільцями.

Latto / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на премії Billboard Women in Music Awards з'явилася також Тіна Кароль, яка сяяла перед фотокамерами в червоній сукні з блискітками і декольте.

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