Ледве не випав: Демі Роуз у мереживному боді похизувалася пишним бюстом

Ледве не випав: Демі Роуз у мереживному боді похизувалася пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" у відвертому луку сходила до ресторану.

Демі Роуз поповнила свій фотоблог новими світлинами, на яких вона постала у сексуальному аутфіті.

На моделі були чорні велюрові лосини та чорне мереживне боді з відвертим декольте, з якого ледве не випав її пишний бюст. Але це зовсім не бентежило красуню, а, швидше навпаки – тішило.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Образ Роуз доповнила шкіряними чоботями. Волосся Демі накрутила і прикрасила голову чорним обідком зі стразами. Вона зробила макіяж із акцентом на чорних стрілках. На повіки Роуз наклеїла стрази. Вийшло симпатично.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

У такому образі модель сходила повечеряти у ресторан. Упевнені, що там вона точно не залишилася поза увагою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу Демі показала пікантні фото без білизни.

Читайте також: