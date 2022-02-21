Ледве не випав: Демі Роуз у мереживному боді похизувалася пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" у відвертому луку сходила до ресторану.
Демі Роуз поповнила свій фотоблог новими світлинами, на яких вона постала у сексуальному аутфіті.
На моделі були чорні велюрові лосини та чорне мереживне боді з відвертим декольте, з якого ледве не випав її пишний бюст. Але це зовсім не бентежило красуню, а, швидше навпаки – тішило.
Образ Роуз доповнила шкіряними чоботями. Волосся Демі накрутила і прикрасила голову чорним обідком зі стразами. Вона зробила макіяж із акцентом на чорних стрілках. На повіки Роуз наклеїла стрази. Вийшло симпатично.
У такому образі модель сходила повечеряти у ресторан. Упевнені, що там вона точно не залишилася поза увагою.
Минулого разу Демі показала пікантні фото без білизни.
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