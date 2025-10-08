ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
196
1 хв

Ледве не випали груди: американська модель у сміливій сукні прийшла на модний показ

Брукс Нейдер любить привертати увагу своїми провокаційними вбраннями.

Автор публікації
Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер у провокаційному образі відвідала фешнпоказ бренду Messika, який відбувся у Музеї декоративного мистецтва у межах Тижня моди в Парижі.

Дівчина була одягнена у сміливу чорну сукню максі з прозорими вставками та оголеними плечима. Із зони декольте ледь не випали її пишні груди.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила чорними босоніжками, укладанням із прикореневим об’ємом, макіяжем із персиковими рум’янами і молочним манікюром. У вухах у неї були довгі срібні сережки, а на руці — кокетлива каблучка з камінням.

Нагадаємо, Брукс Нейдер потрапила під приціл папараці у топі і чорній шкіряній мініспідниці з крокодилячим тисненням.

