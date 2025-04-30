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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Ледве не випали: телеведуча у сукні з відвертим декольте похизувалася великими грудьми

Джессіка Алвес обожнює вбранням підкреслювати пишний бюст.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — продемонструвала в Instagram свій новий образ, у якому вона сходила до кафе пообідати.

Джес позувала на фото у чорно-білій сукні з принтом. Вбрання мало високий розріз і відверте декольте, з якого ледь не випали її великі спокусливі груди.

Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Аутфіт Алвес доповнила ідеально рівним укладанням і насиченим вечірнім макіяжем.

«Весняний вайб», — підписала вона знімок.

Нагадаємо, Джессіка Алвес у зеленому топі продемонструвала пишне декольте.

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