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- Шоу-бізнес
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Ледве не випали: телеведуча у сукні з відвертим декольте похизувалася великими грудьми
Джессіка Алвес обожнює вбранням підкреслювати пишний бюст.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — продемонструвала в Instagram свій новий образ, у якому вона сходила до кафе пообідати.
Джес позувала на фото у чорно-білій сукні з принтом. Вбрання мало високий розріз і відверте декольте, з якого ледь не випали її великі спокусливі груди.
Аутфіт Алвес доповнила ідеально рівним укладанням і насиченим вечірнім макіяжем.
«Весняний вайб», — підписала вона знімок.
Нагадаємо, Джессіка Алвес у зеленому топі продемонструвала пишне декольте.