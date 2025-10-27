Ледве помістились груди: колумбійська співачка одягла на захід сукню 17-річної давності від Balenciaga

Karol G / © Getty Images

Колумбійська виконавиця Karol G відвідала захід Vogue World: Hollywood 2025, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи артистка обрала вінтажну сукню від бренду Balenciaga з прет-а-порте колекції сезону осінь-зима 2008 року. Вбрання складалося з асиметричної чорної мініспідниці з розрізом і білого топу з вузлом і відвертим декольте, в яке ледь помістилися її пишні груди.

Karol G / © Getty Images

Лук Karol G доповнила лакованими мюлями на шпильках і золотими прикрасами з камінням. У неї була об’ємна зачіска з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.