Ледве прикрила соски: Белла Торн у в'язаному бікіні похизувалася сексуальними формами

Акторка і модель весело проводить час на популярному фестивалі Coachella.

Белла Торн розважається на найвідомішому музичному фестивалі Coachella. Звідти зірка опублікувала серію пікантних знімків.

На них Белла постала у червоно-білому в'язаному бікіні, яке складалося із картатих плавок і мініатюрного ліфа з персонажем японської попкультури - Hello Kitty. Голови киць ледве прикривали її соски.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Модель із різних ракурсів продемонструвала на камеру свої сексуальні форми.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Аутфіт вона доповнила світлим манікюром і рожевим педикюром. На руках у неї було безліч каблучок і браслетів, а на шиї – ланцюжок.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Белла запитала у фоловерів, чи піти їй у такому вигляді на фестиваль?

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

"Розплавляюсь…Чи варто мені одягнути це сьогодні на фестиваль?" – запитала Торн у своїх підписників, на що більшість із них відповіли: "Так!"

Нагадаємо, Белла Торн відвідала показ Roberto Cavalli, який відбувся у межах Міланського тижня моди. На фешншоу зірка одягла чорну обтислу сукню максі від цього бренду. Вбрання мало виріз на тулубі, який оголював нижню частину грудей, і було оздоблене на животі срібною прикрасою.

Читайте також: