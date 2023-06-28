Ледве прикрила соски: Демі Роуз в екстравагантному золотому ліфі похизувалася пишними грудьми

Британська модель насолоджується відпусткою на Середземному морі.
Демі Роуз потішила шанувальників новою порцією пікантних знімків із відпочинку на Ібіці.
Перед фотокамерою британська "Кім Кардашян" постала у спокусливому луку. На ній були мереживні мінішорти, розшиті золотистими паєтками та вишивкою, і екстравагантний ліф, що складався з мушлі і морської квітки, яка ледве прикрила її сосок.
Демі розпустила волосся, зробила ледь помітний макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха золотими сережками, схожими на квіти на її ліфі.
У цьому аутфіті Роуз продемонструвала свої сексуальні пишні форми.
Позувала красуня в джакузі на тлі дуже красивого пейзажу на Середземне море.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала, як оголеною засмагала на шезлонгу.
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