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Ледве прикрила соски: Демі Роуз в екстравагантному золотому ліфі похизувалася пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
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Ледве прикрила соски: Демі Роуз в екстравагантному золотому ліфі похизувалася пишними грудьми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель насолоджується відпусткою на Середземному морі.

Демі Роуз потішила шанувальників новою порцією пікантних знімків із відпочинку на Ібіці.

Перед фотокамерою британська "Кім Кардашян" постала у спокусливому луку. На ній були мереживні мінішорти, розшиті золотистими паєтками та вишивкою, і екстравагантний ліф, що складався з мушлі і морської квітки, яка ледве прикрила її сосок.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі розпустила волосся, зробила ледь помітний макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха золотими сережками, схожими на квіти на її ліфі.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У цьому аутфіті Роуз продемонструвала свої сексуальні пишні форми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Позувала красуня в джакузі на тлі дуже красивого пейзажу на Середземне море.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала, як оголеною засмагала на шезлонгу.

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