Ледве прикривав груди: Ізабелі Фонтана у відвертому бюстгальтері позувала для глянцю

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – з'явилася на обкладинці The Perfect Magazine у відвертому образі. Вона позувала у в'язаному бюстгальтері, виконаному у вигляді двох квіток, який ледве прикривав її груди, та у джинсах з принтом у вигляді пір'я.

instagram.com/theperfectmagazine

Волосся моделі уклали в супероб'ємну зачіску, а на обличчі візажисти зробили природний макіяж.

instagram.com/theperfectmagazine

Зазначимо, Фонтана – одна з найуспішніших бразильських моделей поряд із Жизель Бундхен та Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – 1999 року – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

instagram.com/theperfectmagazine

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана здивувала шанувальників, показавши свого старшого 21-річного сина Зіона.

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