Легендарна норвезька актриса Лів Ульман підтримала Україну на церемонії вручення нагород

Україна продовжує отримувати підтримку від зірок кіно.
Вчора на церемонії вручення нагород губернаторів 2022 року у бальному залі Рея Долбі у Голлівуді легендарна норвезька актриса 83-річна Лів Ульман.
Актриса прийшла на захід у довгій атласній чорній сукні, на якій була стрічка в кольорах українського прапора.
Лів Ульман неодноразово номінувалася на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль. Довгий час вона була музою знаменитого режисера Інґмара Бергмана.
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