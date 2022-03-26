Легендарна норвезька актриса Лів Ульман підтримала Україну на церемонії вручення нагород

Україна продовжує отримувати підтримку від зірок кіно.

Вчора на церемонії вручення нагород губернаторів 2022 року у бальному залі Рея Долбі у Голлівуді легендарна норвезька актриса 83-річна Лів Ульман.

Лів Ульманн / Getty Images

Актриса прийшла на захід у довгій атласній чорній сукні, на якій була стрічка в кольорах українського прапора.

Лів Ульманн / Getty Images

Лів Ульман неодноразово номінувалася на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль. Довгий час вона була музою знаменитого режисера Інґмара Бергмана.

Лів Ульманн / Getty Images

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