Легендарні супермоделі 90-х: який вигляд вони мають зараз

Ми вирішили розповісти про десять розкішних жінок, завдяки яким терміну "супермодель" не існувало б і показати, що час над ними просто невладний.

У 70-х роках модні покази вийшли на новий рівень, ставши справжніми шоу, які захотіла відвідувати публіка. Тепер моделі дефілювали на величезних подіумах, а в перших рядах збиралися найголовніші модники, зірки і журналісти. У пресі не просто публікували їхні фото в гарному одязі, а й називали імена через що дівчата ставали знаменитостями, з ними почали підписувати контракти модні бренди, косметичні компанії, а їхні обличчя з'являтися на обкладинках.

У 80-90-х роках все ще більше змінилося — тепер моделі з обкладинки стали суперзірками. У світі моди вважається, що "зробив" їх такими німецький фотограф Пітер Ліндберг. 1990 року він організував фотосесію на пляжі, в якій зняв популярних на той час моделей: Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Лінду Євангелісту і Тетяну Патітц. З цим фото він пішов до редактора Олександра Лібермана, але той світлину опублікувати відмовився, адже дівчата були в самих сорочках, а знімки нічого не продавали.

Після фотограф показав совою роботу Анні Вінтур — редакторці британського Vogue. Журналістка помістила це фото на обкладинку і зробила прорив в модному світі, адже люди втомилися від манірних моделей. Неймовірно красиві дівчата без макіяжу і в простих білих сорочках миттєво стали іконами, а ця обкладинка увійшла в історію фешнфотографії.

Відвідувач виставки дивиться на знамениту фотографію німецького модного фотографа Петера Ліндберга / Getty Images

Незабаром до цього канонічного складу приєдналося ще кілька красунь, без яких моду 90-х просто неможливо уявити. Тому ми вирішили розповісти про десять розкішних жінок, завдяки яким терміну "супермодель" не існувало б і показати, що час над ними просто невладний.

Кейт Мосс

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт — одна з найзнаменитіших моделей у світі. На піку своєї кар'єри дівчина отримувала одні з найвищих гонорарів у модній індустрії. Вона виходила на подіуми найрозкішніших показів і повністю реалізувалась у професії.

Життя Кейт було трохи зіпсоване наркотиками, алкогольною залежністю і скандальними романами. Але зараз вона продовжує працювати, хоч на подіумах з'являється вкрай рідко. Мосс відкрила своє агентство і також віддає багато часу єдиній дочці Лілі, займаючись її модельною кар'єрою.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Британка стала першою темношкірою моделлю, що з'явилася на обкладинках французького і англійського глянцю Vogue, а також журналу Time. Вона працювала з найвідомішими Модними домами, але також прославилася запальним характером.

На модних шоу Наомі працює досі, а 18 травня 2021 року стало відомо, що у неї народилася донька.

Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / Getty Images

Ще до знаменитої обкладинки Vogue Сінді вже була надзвичайно відомою. Вона постійно з'являлася на обкладинках глянців і подіумах. Популярності їй також додали стосунки з актором Річардом Гіром.

Але найбільше вона полюбилася завдяки знаменитій рекламі Pepsi, обкладинці Playboy і своїм спортивним роликам. Зараз на подіумах практично не з'являється, але продовжує зніматися для обкладинок, займається бізнесом. Дочка Сінді Кая теж стала відомою моделлю.

Тайра Бенкс

Тайра Бенкс / Getty Images

Найбільшу популярність вона отримала в юності, коли, працюючи моделлю в Парижі, Мілані, Лондоні, Токіо і Нью-Йорку. Також вона була першою афроамериканкою, яка знялася для реклами каталогу Victoria's Secret. Але свою модельну кар'єру завершила 2005 року, щоб зосередитися на телебаченні.

Наразі вона одна з найуспішніших телеведучих. На її рахунку також шалено популярний проєкт "Топмодель по-американськи", який вона створила.

Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / Getty Images

Німецька модель є рекордсменкою за кількістю модних обкладинок, яких у неї насичується близько тисячі у найрізноманітніших журналах. Вона працювала з різними Модними домами, на піку своєї популярності, за деякими даними, заробляючи за день близько 50 тис. доларів.

Лінда Євангеліста

Лінда Євангеліста / Getty Images

Вона входила в культову п'ятірку супермоделей і була однією з найзатребуваніших зірок 90-х. Лінда співпрацювала з різними брендами і брала участь у безлічі рекламних кампаній, найбільш незабутніми з яких стали реклама Opium від Yves Saint Laurent і Fidji від Guy Laroche.

Після піку популярності і народження дитини вирішила зробити косметологічну процедуру CoolSculpting (кріоліполіз) через ускладнення та процедура змінила її до невпізнання. Жінка жила відлюдьком протягом шести останніх років і тільки нещодавно вирішила розповісти правду світу.

Крісті Тарлінгтон

Крісті Тарлінгтон / Getty Images

Кар'єра Крісті неймовірна, адже вона працювала з гігантами модної індустрії і була безумовною зіркою 80-90-х років. Піти з подіуму вирішила 1993 року і витримувала цю паузу 20 років. Коли моделі виповнилося 50, вона вирішила відновити роботу та іноді знову дефілює на кутюрних показах. Наприклад, 2019 закрила шоу Marc Jacobs, 2020 з'явилася в показі Fendi, а у вересні 2021-го пройшлася подіумом у вбраннях Versace.

Гелена Крістенсен

Хелена Крістенсен / Getty Images

У 90-х жоден модний показ не відбувався без цієї данської красуні. Але, звичайно ж, всі пам'ятають Гелену насамперед за ефектним кліпом Кріса Айзека Wicked Game в якому вона знялася 1991 року.

Зараз модель теж іноді з'являється на подіумах, але більше зосереджена на своєму бізнесі: у неї є свій магазин антикварного одягу і бренд білизни.

Летиція Каста

Летиція Каста / Getty Images

У 90-х француженка прославилася своєю участю в показах Victoria's Secret. Також часто з'являлася в фотосесіях на обкладинках таких журналів, як Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Elle і Glamour.

Летиція спробувала себе і в кіно, де домоглася теж успіху. Зараз на подіумах її не помітити, але ось на кінофестивалях вона частий гість. Також Каста — багатодітна мама чотирьох дітей.

Карла Бруні

Карла Бруні / Getty Images

Карла — спробувала себе у багатьох сферах: у 80-90-х була однією з найуспішніших французьких моделей, але пішовши з подіуму, зайнялася музикою і випустила кілька альбомів. Була третьою дружиною 23-го президента Франції Ніколя Саркозі і першою леді країни.

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