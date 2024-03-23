Легендарний фільм "Красуня" святкує 34-річчя: цікаві факти про стрічку

Легендарній картині "Красуня" з Джулією Робертс і Річардом Гіром у головних ролях виповнилося тридцять років.
Культовий фільм режисера Гаррі Маршалла був вперше показаний на великих екранах 23 березня 1990 року в Канаді.
За сюжетом фінансовий магнат Едвард Л'юїс (Річард Гір), проїжджавши нічним містом, зупиняється біля повії на ім'я Вів'єн (Джулія Робертс). На ранок він розуміє, що не хоче розлучатися з нею і пропонує дівчині залишитися в його готельному номері ще на деякий час - за додатковий гонорар. Історія розвивається стрімко і дуже романтично. На момент знімань Джулії Робертс було лише 23 роки, а Річарду Гіру - 41.
А ви знали що:
Автори сценарію спочатку задумували фільм як соціальну драму, де головна героїня не лише повія, але і наркоманка. Робоча назва фільму була "Три тисячі доларів". Рівно стільки заплатив Едвард Л'юїс за послуги Вів'єн, яка погодилася провести з ним тиждень.
Кастинг на головні ролі був довгим. На роль Едварда пробувалися: Крістофер Рів, Деніел Дей-Л'юїс, Дензел Вашингтон і навіть Аль Пачіно, а на роль Вів'єн - Карен Аллен, Моллі Рінгуолд, Вайнона Райдер, Мег Раян, Деріл Ганн, Мішель Пфайффер, Дженніфер Джейсон Лі та багато інших акторок.
За бюджету 14 мільйонів доларів касові збори фільму склали понад 463,4 мільйонів, він окупив себе в 33 рази і приніс неймовірний успіх акторам.
Знаменитий червоний піджак на героїні Робертс був куплений лише за 30 доларів у продавця квитків найближчого кінотеатру. А от кольє, яке Едвард подарував Вів'єн у фільмі, справді було дорогоцінним і коштувало 250 тисяч доларів. Його взяли напрокат в одному з ювелірних магазинів Нью-Йорка, а під час знімань сцени на майданчику перебував озброєний охоронець. До речі, сцена з закриттям футляра стала імпровізацією. Сміх Джулії Робертс був настільки щирим, що режисер включив цей дубль у стрічку.
Кілька років тому Гір заявляв про те, що, можливо, картина отримає продовження. Але цим планам не судилося здійснитися.
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