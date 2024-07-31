Легко повторити і зараз: образ молодої Бріжит Бардо у Нью-Йорку

Образи акторк із 60-х часто актуальні й сьогодні. Наприклад, її вбрання для перельоту легко повторить кожна.

Французька кінозірка Бріжит Бардо була дуже популярною у 60-х роках, тому її переслідували папараці, куди б вона не пішла. Вона вважалася найпривабливішою жінкою європейського кіно, законодавицею стилю й моди та однією із головних світових секссимволів.

Влітку 1966 року, в одному з кафе Сен-Тропе, Бріжит познайомилася з екстравагантним німецьким мультимільйонером Гунтером Заксом. Між ними швидко почався роман, і 14 липня того ж року Закс став її третім чоловіком. Церемонія одруження відбулася у Лас-Вегасі. Після весілля вони вирушили у медовий місяць до Мексики, а на початку серпня повернулися до Нью-Йорка, де їх і заскочили папараці.

Того дня в аеропорту Бріжит мала простий та невимушений вигляд. Відома акторка та модель одягла для перельоту ляпанці з ремінцями, майку в рубчик та смугасті штани з високим посадженням. На очах її були сонцезахисні окуляри, а волосся вона розпустила. Новоспечений третій чоловік зірки йшов поруч несучи сумку та папку в руці, він одягнув смугасту сорочку, білі штани та лофери.

Брижит Бардо з чоловіком / Фото: Associated Press

Цей шлюб довго не тривав — причиною розлучення були різний характер і спосіб життя подружжя, до того ж до Бардо дійшли чутки, що Закс одружився з нею через парі. До завершення шлюбу призвела подружня зрада обох. Розлучилися вони 1968 року.

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