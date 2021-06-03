Легкою ходою: Каю Гербер сфотографували папараці

19-річна модель регулярно ходить на прогулянки і на тренування.

Кая Гербер була зазнімкована фотографами на вулиці в Лос-Анджелесі, коли днями поверталася з кав'ярні. Дівчину сфотографували, коли вона переходила дорогу.

Кая була в короткій сірій кофті з капюшоном, лосинах, високих шкарпетки і чорних кросівках. В руках модель несла стос журналів і каву. Волосся Гербер заплела в дві тонкі кіски, одягла сонцезахисні окуляри від Chanel в коричневій оправі, а також була в блакитній захисній масці на обличчі.

Кая Гербер / Getty Images

Кая Гербер, як і багато інших моделей, не нехтує захистом і носить маску навіть на вулиці. Повсякденні луки манекенниці мало чим відрізняються одне від одного. Оцінити і розглянути їх ви можете в нашій галереї нижче.

Нагадаємо, батьки Каї — Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер днями відсвяткували 23-тю річницю від дня свого весілля. Супермодель ділилася рідкісним кадром з того дня, коли вийшла заміж вдруге.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер / Associated Press

Читайте також: Сінді Кроуфорд в бра з камінням і без трусів позувала для фотосету

Кая Гербер на вулицях Лос-Анджелеса (22 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання