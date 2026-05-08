- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 1 хв
Легендарна акторка Брук Шилдс прийшла на презентацію серіалу з донькою-красунею
Зірка мала приголомшливий вигляд, а її доросла 22-річна донька стала дуже на неї схожою.
Акторка Брук Шилдс відвідали прем’єру серіалу «Ти мене вбиваєш» у якому виконала одну з головних ролей. Захід відбувся у Нью-Йорку, а зірка з’явилася на ній у червоній шкіряній сукні без брителей, яка ідеально підкреслювала фігуру.
Вбрання довжини міді було прикрашене складками на ліфі і талії, а також розрізом на спідниці з боку. Лук Брук доповнила червоними замшевими туфлями, яскравим макіяжем і великою кількістю прикрас на руках і у вухах.
На презентації акторка з’явилася зі своєю донькою Ровен Генчі. Дівчина обрала яскраво-зелений костюм з жакетом і широкими штанами, а також доповнила лук кількома лаконічними прикрасами.