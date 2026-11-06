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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Легендарна зірка Victoria’s Secret Адріана Ліма засвітилась на вечірці в Нью-Йорку

Цього разу для свого виходу зірка обрала стильний образ із незвичним поєднанням спортивного одягу і шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Getty Images

Бразильська супермодель Адріана Ліма — найлегендарніший «ангел» Victoria’s Secret — знову вийшла у світ. Зірка потрапила під приціл папараці, коли йшла на світську подію.

Адріану запросили на вечірку з нагоди урочистого відкриття бренду Oner NYC у районі Сохо у місті Нью-Йорк. Оскільки бренд спеціалізується на спортивному одязі, Ліма одягла відповідний ансамбль — штани та топ насиченого відтінку марсала. Доповнила модель лук чорним шкіряним плащем класичного крою та фасону, туфлями-човниками та лаконічним клатчем з м’якої шкіри.

Адріана Ліма / © Getty Images

Адріана Ліма / © Getty Images

Також бразильська супермодель нещодавно стала однією з гостей церемонії CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії. Для виходу на червону доріжку вона обрала образ з акцентом на жіночний силует. 45-річна модель одягла молочну максісукню від бренду LaQuan Smith із глибоким декольте. Вбрання підкреслило фігуру знаменитості, а широкий чорний пояс акцентував увагу на її талії.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

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