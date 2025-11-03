ТСН у соціальних мережах

Легка і витончена: Дженніфер Лоуренс з’явилася на публіці в оригінальній сукні

Оскароносна акторка обрала бренд, який раніше схвалила Кеті Голмс.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс з’явилася на вулиці в Нью-Йорку в оригінальній сукні насиченого синього кольору від бренду Fforme в поєднанні з плащем такого ж відтінку.

У такому незвичному вбранні вона прийшла на after-party фільму «Здохни, коханий», в якому зіграла з Робертом Паттінсоном. Сукня акторки була на тонких бретельках, повністю плісована та оздоблена мереживом зверху на декольте і на подолі.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Образ Дженніфер доповнила невеликою чорною сумкою від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен, і босоніжками на підборах від Aquazzura. Волосся вона розпустила і зробила дуже ніжний макіяж.

Окрім Лоуренс, у бренду Fforme є інші прихильниці серед нью-йоркських знаменитостей. Раніше в сукнях від цього бренду виходили на публіку також акторки Кеті Голмс та Александра Даддаріо.

Кеті Голмс у Fforme / © Getty Images

Кеті Голмс у Fforme / © Getty Images

Александра Даддаріо у Fforme / © Associated Press

Александра Даддаріо у Fforme / © Associated Press

Нагадаємо, що зараз у самому розпалі престур фільму «Здохни, коханий», тому окрім таких ось модних експериментів, Лоуренс часто використовує статус амбасадорки Dior для своїх виходів на червону доріжку і рекламних акцій. На прем’єрі фільму в Нью-Йорку вона з’явилася у вишуканій чорній сукні максі з оголеною лінією плечей від бренду Dior. Вбрання мало асиметричний виріз, структуровану рюшу і високий розріз.

