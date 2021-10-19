Лелітки, шлейф і гола спина: Зендая одягла на прем'єру фільму сукню незвичайного фасону

У фільмі "Дюна" вона зіграла кохану головного героя.

У понеділок, 18 жовтня, в Лондоні відбувся черговий показ головного хіта цього року — фільму "Дюна". На червоній доріжці в кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер з'явилися головні зірки цієї картини, але всі погляди знову були прикуті лише до 25-річної Зендаї, яка вийшла на фотокол в молочній сукні від бренду Rick Owens.

Зендая / Associated Press

Вперше це вбрання дизайнер представив в колекції осінь-зима 2021. Сукня повністю розшита лелітками, має довгий шлейф, один рукав і воріт-хомут, який спускається на спину хвилею та драпування, й оголює її.

Зендая / Associated Press

Також не можна не відзначити неймовірний макіяж очей акторки, адже він був дуже яскравим і виконаний у фіолетово-синіх відтінках. Волосся Зендаї уклали в пучок, оформивши два проділу з боків. На руках у акторки були діамантові браслети і персні.

Зендая / Associated Press

Покази "Дюни" тривають вже кілька тижнів і актори особисто присутні на прем'єрах. Днем раніше, наприклад, Зендая також відвідала прем'єру цього фільму під час Лондонського кінофестивалю, але тоді на червону доріжку вийшла у вбранні від британського бренду Vivienne Westwood.

Зендая / Associated Press

Читайте також:

У сукні з ефектом вагітності: Зендая здивувала образом на червоній доріжці

У винному кроптопі і спідниці з хутром: Зендая у стильному аутфіті прийшла на фотокол у Парижі

У сукні з високим розрізом і зі змією на шиї: Зендая на червоній доріжці у Венеції

Красиві образи Зендаі на заходах (19 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання