Лелітки, торочка та вінтаж: розглядаємо образи Майлі Сайрус із новорічного концерту

Шоу вийшло яскравим не лише через виконання зірки, а й через її образи.
Вже щорічно Майлі Сайрус влаштовує наприкінці року концерт, який називає "Новорічна вечірка Майлі". Вона виконує на шоу свої найкращі хіти, а також співає кавери на відомі пісні.
На захід вона часто запрошує інших зіркових друзів, наприклад, цього року компанію їй склали хрещена Доллі Партон, співачка Сіа і навіть Періс Гілтон.
На сцені Сайрус продемонструвала багато яскравих вбрань, тому пропонуємо поглянути на найефектніші з них.
На дівчині була ніжно-рожева сукня з американською проймою та невеликими воланами. Це вбрання від бренду Versace з колекції весна-літо 2005 року.
Також вона одягла салатово-оранжеву сукню у грецькому стилі. Це також вінтажний лук від Versace, але з колекції весна-літо 2006.
Також на ній було міні з одним рукавом Versace.
Найяскравішим вбранням Майлі була вінтажна мінісукня з торочкою від бренду Bob Mackie.
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