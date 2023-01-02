Лелітки, торочка та вінтаж: розглядаємо образи Майлі Сайрус із новорічного концерту

Шоу вийшло яскравим не лише через виконання зірки, а й через її образи.

Вже щорічно Майлі Сайрус влаштовує наприкінці року концерт, який називає "Новорічна вечірка Майлі". Вона виконує на шоу свої найкращі хіти, а також співає кавери на відомі пісні.

На захід вона часто запрошує інших зіркових друзів, наприклад, цього року компанію їй склали хрещена Доллі Партон, співачка Сіа і навіть Періс Гілтон.

На сцені Сайрус продемонструвала багато яскравих вбрань, тому пропонуємо поглянути на найефектніші з них.

На дівчині була ніжно-рожева сукня з американською проймою та невеликими воланами. Це вбрання від бренду Versace з колекції весна-літо 2005 року.

Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Також вона одягла салатово-оранжеву сукню у грецькому стилі. Це також вінтажний лук від Versace, але з колекції весна-літо 2006.

Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Також на ній було міні з одним рукавом Versace.

Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

Найяскравішим вбранням Майлі була вінтажна мінісукня з торочкою від бренду Bob Mackie.

Майлі Сайрус / Фото: Getty Images

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