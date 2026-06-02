Лені Клум спекла для мами-супермоделі торт на честь її 53-річчя — яким він вийшов
Модель поділилася в Мережі своїм кулінарним шедевром.
1 червня святкувала свій день народження німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум. Їй виповнилося 53 роки. Її донька Лені - теж модель — вирішила потішити маму тортом власного виробництва. У своєму Instagram вона показала процес приготування і результат.
Свій кулінарний шедевр Лені прикрасила ягодами і виклала ними цифру «53» зверху.
Торт виніс для Гайді її син — 20-річний Генрі. Супермодель у білому сарафані з принтом і босоніж задувала свічки. На руках вона тримала свого собаку.
Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум поділилася фото з 82-річною мамою та улюбленим собакою.