Лені в чорному міні, а її мама в леопардовому принті: супермодель Гайдм Клум вийшла у світ із донькою

Мама і дочка знову сяяли перед фотографами разом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді та Лені Клум

Гайді та Лені Клум / © Getty Images

У німецької супермоделі Гайді Клум четверо дітей, а найстарша з них 21-річна Лені, яка теж активно будує кар’єру моделі. Дівчина вийшла зі своєю знаменитою мамою 14 листопада на червону доріжку церемонії вручення премії «Жінка року» від журналу Glamour, що відбулася у в Берліні.

На червоній доріжці Лені з’явилася в короткій чорній сукні А-силуету з фактурного мережива з прозорим верхом і структурованою спідницею. Образ доповнили лаковані туфлі-човники та гладенько укладене волосся з легким блиском. Гайді ж обрала ефектнішу сукню — вона носила мініатюрне вбрання з леопардовим принтом з об’ємною хутряною накидкою, чорними колготками і високими лакованими підборами.

Гайді та Лені Клум / © Getty Images

Гайді та Лені Клум / © Getty Images

Ця поява на червоній доріжці трапилася після того, як Клум-старша отримала престижну премію «Бембі» в категорії «Розваги» — журі високо відзначило її прихильність принципам розмаїтості та інклюзивності. За словами організації, супермодель «показує, що успіх і людяність не є взаємовиключними поняттями». На заході вона сяяла в сукні з великими рожевими квітами від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025 Haute Couture.

Хайді Клум / © Getty Images

Хайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

