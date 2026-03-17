- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 576
- Час на прочитання
- 1 хв
Леонардо Ді Капріо привів свою дівчину Вітторію Черетті на "Оскар", але на червону доріжку з нею не вийшов
51-річного актора та 27-річну модель помітили разом.
Леонардо Ді Капріо прийшов на «Оскар» цього року не з мамою, як зазвичай, а з коханою дівчиною — італійською топмоделлю Вітторією Черетті. Пара у стосунках від 2023 року, але не афішує їх, не коментує, а також вони ніколи не з’являються разом на червоних доріжках, навіть якщо відвідують один захід.
«Оскар» не став виключенням для зірок, однак на відміну від попередніх публічних заходів, цього разу Вітторія не лише прийшла на один захід з Лео, а ще й сиділа з ним поряд у залі.
Пару зазнімкували поряд, однак вони вели себе стримано. Вітторія на церемонію одягла лаконічну сукню винного кольору від бренду Alaïa, яку прикрашала лише оригінальна вставка ну грудях.
Зачіска моделі була із зібраний у пучок волоссям, а гламуру цьому однотонному вбранню додавали прикраси — кафи у вухах та кілька каблучок. Також Вітторія відвідала знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, але для фото позувала сама.
Нагадаємо, що раніше на «Золотий глобус» Леонардо прийшов зі своєю мамою.