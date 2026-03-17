ТСН у соціальних мережах

Леонардо Ді Капріо привів свою дівчину Вітторію Черетті на "Оскар", але на червону доріжку з нею не вийшов

51-річного актора та 27-річну модель помітили разом.

Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо прийшов на «Оскар» цього року не з мамою, як зазвичай, а з коханою дівчиною — італійською топмоделлю Вітторією Черетті. Пара у стосунках від 2023 року, але не афішує їх, не коментує, а також вони ніколи не з’являються разом на червоних доріжках, навіть якщо відвідують один захід.

«Оскар» не став виключенням для зірок, однак на відміну від попередніх публічних заходів, цього разу Вітторія не лише прийшла на один захід з Лео, а ще й сиділа з ним поряд у залі.

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Associated Press

Пару зазнімкували поряд, однак вони вели себе стримано. Вітторія на церемонію одягла лаконічну сукню винного кольору від бренду Alaïa, яку прикрашала лише оригінальна вставка ну грудях.

Зачіска моделі була із зібраний у пучок волоссям, а гламуру цьому однотонному вбранню додавали прикраси — кафи у вухах та кілька каблучок. Також Вітторія відвідала знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, але для фото позувала сама.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше на «Золотий глобус» Леонардо прийшов зі своєю мамою.

Образи зірок на Vanity Fair Oscar Party 2026 (13 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

