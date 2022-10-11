Лепс, "Любе", Чичеріна та лектор товариства "Знання": у Росії відроджують агітбригади

Не перестаємо дивуватися трепетному ставленню росіян до свого минулого. Ми вже бачили на фронті різні зразки майже антикварної зброї, бронепоїзд, відео з посібником з намотування онуч та інші "перевірені часом" рішення. Нині ж росіяни вирішили відродити агітбригади.

Не секрет, що моральний дух російської армії на нулі, а іноді й просто прагне "негативної динаміки". Свіжомобілизовані громадяни, яких частіше називають "мобиками", не дуже розуміють з якою метою вони йдуть воювати. Тому, повідомляють "Відомості", російське керівництво з метою підняття їхнього бойового духу вирішило організувати для них агітбригади.

Варто зазначити, що і тут росіяни нічого нового не вигадали, агітбригади були і під час Другої Світової війни. Щоправда, на відміну від агітбригад зразка середини минулого століття, до яких входили лише артисти, на цій війні росіяни вирішили урізноманітнити склад учасників. Колектив агітбригади, за словами джерел російського видання, складатиметься з лектора товариства "Знання", представника "Бойового братства", депутата, а також творчого колективу.

Перші агітбригади вже розпочали свою роботу, наприклад, співак Григорій Лепс 9 жовтня виступив перед мобілізованими Далекосхідного округу. До цього ансамбль пісні та танцю Центрального військового округу виступав перед мобілізованими в Єкатеринбурзі, а гурт «Любе» – в Омську. У Тверській області 9 жовтня пункті збору мобілізованих відівідали депутат Держдуми, а з ним співачка Юлія Чичеріна, актриса Наталія Колоскова тощо.

За словами очевидців, до мобілізованих приїжджають творчі колективи, діти зачитують листи про те, як тих, хто вирушає на бойові дії, люблять та чекають, іноді виступають ветерани. Депутати розповідають, які пільги передбачені для учасників бойових дій. Покладаються духопідйомні промови про цілі війни, що називається в Росії "спецоперацією", пояснення, чому вона почалася.

Тож, зважаючи на все, улюблених музикантів та акторів, які гаряче підтримують режим Путіна в найближчому майбутньому чекають не європейські чи світові турне, а гастролі гарнізонами та пунктами збору призовників. Що, безумовно, має їх дуже потішити: адеж вони такі патріоти.

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