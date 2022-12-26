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Лежала біля каміна: Демі Роуз у прозорій сукні блиснула спокусливими формами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1917
Час на прочитання
1 хв
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Лежала біля каміна: Демі Роуз у прозорій сукні блиснула спокусливими формами

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель сфотографувалася у відвертому аутфіті.

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новою пікантною світлиною.

На ній красуня постала у спокусливому образі. Вона позувала на підлозі біля каміна у червоному мереживному сарафані з оголеною спиною.

Тканина вбрання просвічувалася, а на Демі була відсутня білизна, тож вона виблискувала своїми сексуальними формами: пишними сідницями й бюстом.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся вона заплела у довгу косу, а чубчик уклала хвилями - у стилі ретро. В макіяжі Роуз зробила акцент на чорних стрілках.

"Вибачте, що цього року я не буду під вашою ялинкою", - підписала з гумором Демі.

Нагадаємо, минулого разу Роуз похизувалася спокусливим декольте в мереживній білизні.

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Дата публікації
Перегляди
1917
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