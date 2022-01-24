Лежали у траві: переможниця "Холостяка-11" показала інтимні фото із коханим

Анна Богдан показала світлини із романтичної фотосесії.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Богдан, опублікувала в Instagram інтимні знімки з романтичної фотосесії зі своїм коханим – екс"Холостяком" Михайлом Заливакою.

На чорно-білих кадрах пара позувала, лежачи в траві. Дівчина лежить зверху і збирається ось-ось поцілувати коханого.

Ганна Богдан та Михайло Залівако / Instagram Анни Богдан

На іншій світлині Аня та Мишко щиро сміються.

Ганна Богдан та Михайло Залівако / Instagram Анни Богдан

"Мішо, ти зробив неправильний вибір! Ще недавно наша історія кохання була скандальною і "весь світ" був проти нас. А ви, коли робите свій життєвий вибір, вас турбує думка тих, хто навколо? Р.S. Вже свій вибір зробив наступний холостяк", – написала Бодан, повідомивши, що новий "Холостяк" свій вибір уже зробив. Кого обрав Алекс Тапольський, ми дізнаємось вже навесні.

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