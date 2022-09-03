Ліфтолук від зірки: Тіна Кароль у мінішортах похизувалася стрункими ногами

Співачка продемонструвала свій повсякденний аутфіт.
На фансторінці Тіни Кароль опублікували її нове фото. Артистка сфотографувалася у дзеркалі ліфту. Вона постала у синьому світшоті з коміром та джинсових мінішортах, які підкреслювали її стрункі ноги.
Свій лук зірка доповнила світлими ляпанцями, білими шкарпетками і жовтою сумкою-бананкою.
Кароль зібрала волосся у низький хвіст і нафарбувала губи червоною помадою.
Нагадаємо, Тіна презентувала свій новий електронний мініальбом "LELEKA". Під час фешншоу українського бренду Lever Couture в Японії. Там вона постала у сукні з паєтками і такому самому головному уборі із торочки.
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