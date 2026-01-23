- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліла Мосс поділилася рідкісним архівним фото зі своєю мамою-супермоделлю Кейт
Дівчина привітала свою маму з 52-річчям.
Британська «непо-бейбі" — 23-річна модель Ліла Мосс — дочка супермоделі Кейт Мосс — поділилася у своєму Instagram цікавим архівним знімком, зробленим, судячи з усього, понад 20 років тому.
Маленька Ліла позує зі своєю мамою, яка з любов’ю і ніжністю дивиться на неї. «З днем народження, мамо. Люблю тебе безмежно», — написала Ліла під фото. У такий спосіб донька привітала Кейт із 52-річчям.
Нагадаємо, Ліла Мосс активно будує кар’єру. Думка критиків і публіки неоднозначна: дехто вважає, що їй допомогла просунутися мама, інші відзначають її індивідуальність, роботу на подіумі і вплив в індустрії.
Нещодавно Ліла брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show, де продемонструвала сіре боді з лінійки Pink, що орієнтована на більш юну аудиторію.