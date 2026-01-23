Ліла Мосс поділилася рідкісним архівним фото зі своєю мамою-супермоделлю Кейт

Ліла Мосс / © Instagram Ліли Мосс

Реклама

Британська «непо-бейбі" — 23-річна модель Ліла Мосс — дочка супермоделі Кейт Мосс — поділилася у своєму Instagram цікавим архівним знімком, зробленим, судячи з усього, понад 20 років тому.

Маленька Ліла позує зі своєю мамою, яка з любов’ю і ніжністю дивиться на неї. «З днем народження, мамо. Люблю тебе безмежно», — написала Ліла під фото. У такий спосіб донька привітала Кейт із 52-річчям.

Кейт Мосс із донькою Лілою / © Instagram Ліли Мосс

Нагадаємо, Ліла Мосс активно будує кар’єру. Думка критиків і публіки неоднозначна: дехто вважає, що їй допомогла просунутися мама, інші відзначають її індивідуальність, роботу на подіумі і вплив в індустрії.

Реклама

Ліла Мосс / © Instagram Ліли Мосс

Ліла Мосс / © Instagram Ліли Мосс

Нещодавно Ліла брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show, де продемонструвала сіре боді з лінійки Pink, що орієнтована на більш юну аудиторію.