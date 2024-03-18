Лілі Коллінз – 35: згадуємо стильні образи зірки серіалу "Емілі у Парижі"

Як і її героїня у серіалі "Емілі в Парижі", Лілі любить стильно одягатися. Давайте згадаємо її цікаві образи та світські виходи за останній рік.

На показ Модного дому Yves Saint Laurent, який пройшов у рамках Паризького тижня моди, зірка одягла чорний жилет з V-подібним вирізом, який підкреслив її плоский живіт, чорний смокінг та напівпрозорі чорні штани з квітковим пастельним принтом.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Для своєї появи на церемонії BAFTA у Лондоні Лілі обрала чорну оксамитову сукню від Tamara Ralph із кутюрної колекції з пишними рукавами молочного кольору, виконаними у формі великих квіткових бутонів, а декольте акторки було прикрашене сріблястими трояндами.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

А на показ бренду Ralph Lauren, який проходив у Пасадені, Каліфорнія, актриса одягла чорні класичні штани та топ без бретельок із шотландським принтом тартан. Оригінальною деталлю образу став величезний бант на задній частині топу Лілі, який переходив у довгий шлейф.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

На презентації 3-го сезону серіалу "Емілі в Парижі" з'явилася образ від Saint Laurent у відтінку капучино. У сукні був дуже незвичайний фасон — плечі були "гострими", в стилі 80-х, а ось поділ — приталеним і довгим, також спереду сукню прикрашали вирізи, драпірування та волани.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Читайте також: