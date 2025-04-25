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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Лілі Коллінз із чоловіком та двомісячною донькою прогулялася Копенгагеном

Акторка бере з собою доньку у багато поїздок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Associated Press

36-річна акторка та зірка серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз та її чоловік — 41-річний режисер Чарлі Макдавелл — 31 січня 2025-го стали вперше батьками. У них народилася донька, яку назвали Туве Джейн. Дівчинка з’явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, за що на молодих батьків обрушилася хвиля хейту. Тим не менш Лілі ніяк не коментує це і, навпаки, часто публікує в Instagram фотографії з дитиною, відзначаючи важливі моменти в житті.

Так, майже двомісячну Туве батьки взяли із собою у поїздку до Данії. Лілі опублікувала кілька кадрів із прогулянки Копенгагеном.

/ © Instagram Лілі Коллінз

© Instagram Лілі Коллінз

Чарлі ніс дівчинку у слінгу на грудях. Батьки традиційно не показують її обличчя.

/ © Instagram Лілі Коллінз

© Instagram Лілі Коллінз

Судячи з фото, Коллінз та Макдавелл щасливі стати батьками.

Зазначимо, Лілі та Чарлі розпочали свої стосунки у 2019 році, а вже у вересні 2021 року одружилися. Для обох Туве стала першою дитиною.

Раніше, нагадаємо, Лілі Коллінз сяяла на премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. Акторка обрала для такої події вечірню чорну сукню максі від Armani Privé, що складалася з оксамитового корсетного верху без бретелей і напівпрозорої спідниці фатинової з рюшами, розшитою перлинами.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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