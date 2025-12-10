ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
45
1 хв

Лілі Коллінз перед прем’єрою "Емілі в Парижі" з’явилася на інтерв’ю у Нью-Йорку

Акторка привернула увагу своїм незвичним луком.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Getty Images

Оскільки Netflix випустив дебютний постер до п’ятого сезону «Емілі в Парижі», трейлер та оголосив дату п’ятого сезону, виконавиця головної ролі вирушила у промотур для просування проєкту. Лілі Коллінз відвідала серію інтерв’ю у Нью-Йорку і під час дорогою на одне з них її помітили папараці.

Акторка була одягнена у оригінальну мінісукню від бренду Fendi, яку він презентував у колекції Resort 2026. Це було вбрання без бретелей, але з баскою та яскравою кольоровою вишивкою. Також Лілі доповнила образ туфлями від Aquazzura з ремінцями.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

Новий сезон серіалу покажуть 18 грудня — це буде фінал пригод американки в Парижі, яка вирушила туди по роботі, але зіткнулася з культурними відмінностями, знайшла нових друзів та романтичний інтерес.

Також Лілі під час одного із інтерв’ю зустрілась зі своєю кумиркою — Вікторією Бекхем. Зірки навіть привітали одна одну культовим жестом.

Лілі Коллінз і Вікторія Бекхем / © Getty Images

Лілі Коллінз і Вікторія Бекхем / © Getty Images

