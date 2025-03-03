Лілі Коллінз вийшла на прогулянку з новонародженою донькою

35-річна акторка та зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік – 41-річний режисер Чарлі Макдавелл – стали вперше батьками. Їхня донька Туве Джейн народилася за допомогою сурогатного материнства, за що на молодих батьків обрушилася хвиля гейту. Акторка не відповідає на критику в Мережі, а навпаки, показує, як проходять її сімейні вихідні.

Лілі з чоловіком та донькою вирушили на прогулянку пляжем. Туве в слінгу ніс Чарлі, обличчя маленької дівчинки було прикрите крислатою смугастою панамою.

"Перший пляжний день Туве", — написала Коллінз під фото.

Зазначимо, Лілі та Чарлі розпочали свої стосунки 2019 року, а вже у вересні 2021 року одружилися. Для обох Туве стала першою дитиною.

Раніше, нагадаємо, Лілі Коллінз з'явилася на прем'єрі мюзиклу у Лондоні. Дівчина вийшла на червону доріжку у гламурному довгому вечірньому вбранні від Модного дому Vivienne Westwood. Це була довга сукня зі стразами, опущеними плечима та драпіруванням. Також спідницю вбрання прикрашав дуже високий розріз, що відкриває ноги і дозволяє розглянути її лаконічні босоніжки на підборах Manolo Blahnik.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

Читайте також:

Зірки на Vanity Fair Oscar Party (11 фото)