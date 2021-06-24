Лілі Коллінз заскочили з нареченим на зніманнях серіалу "Емілі в Парижі"

Лілі Коллінз заскочили з нареченим на зніманнях серіалу "Емілі в Парижі"

Нові кадри зробили неподалік від Ейфелевої вежі.

У Франції зараз триває робота над другим сезоном популярного комедійного серіалу "Емілі в Парижі". Під час знімань на вулиці, папараці вдалося зробити нові кадри головної героїні мінісеріалу Лілі Коллінз.

Мабуть у дівчини була перерва, яку вона вирішила провести зі своїм нареченим Чарлі Макдавеллом і їхнім собакою. Схоже, Чарлі переїхав із Лілі до Парижа, поки вона знімається в серіалі. Пара стояла на мосту поруч з Ейфелевою вежею і мило балакала.

"Емілі в Парижі" / Getty Images

Також під приціл фотографів потрапила й інша зірка серіалу Ешлі Парк, яка виконує роль найкращої подруги Емілі.

"Емілі в Парижі" / Getty Images

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Знімання серіалу "Емілі в Парижі" (7 фото)

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