Лілі Коллінз зіграє Одрі Гепберн у фільмі про створення "Сніданку у Тіффані"

Також акторка стане продюсеркою цієї майбутньої картини.

Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Associated Press

Зірка серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз зіграє Одрі Гепберн, з якою її часто порівнюють. Це буде картина про створення класичної стрічки 1961 року «Сніданок у Тіффані», повідомило видання Deadline.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз / © Associated Press

Фільм буде заснований на бестселері Сема Вассона Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman — першій повній історії створення картини. Серед дійових осіб — Трумен Капоте, Едіт Гед, режисер Блейк Едвардс і, звісно, сама Гепберн.

Одрі Гепберн / © Getty Images

Одрі Гепберн / © Getty Images

У книжці Вассон занурює читачів в Америку кінця 1950-х, коли не зовсім «невинна» дівчина на ім’я Голлі Голайтлі викликала хвилю обговорень по всій країні, назавжди змінивши моду, кіно й ставлення до сексуальності.

Одрі Гепберн / © Getty Images

Одрі Гепберн / © Getty Images

Фільм «Сніданку у Тіффані» — романтична комедія режисера Блейка Едвардса знята за новелою Трумена Капоте, яка закріпила за Гепберн статус ікони стилю. Її героїня Голлі Голайтлі — молода світська левиця з Нью-Йорка, яка зацікавлюється новим мешканцем свого будинку, однак її минуле загрожує стати між ними. Фільм був номінований на п’ять «Оскарів» і 2012 році був включений до Національного реєстру фільмів США.

Постер до фільму «Сніданок у Тіффані» / © Getty Images

Постер до фільму «Сніданок у Тіффані» / © Getty Images

«Майже 10 років розробки та ціле життя захоплення й обожнювання Одрі — і я нарешті можу поділитися цим. Для мене слова „честь“ і „захват“ навіть не передають того, що я відчуваю…», — написала Лілі в Insgaram.

