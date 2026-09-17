Лілі Рейнгарт з’явилася на прем’єрі в казковій сукні Elie Saab, якій понад 20 років

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

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30-річна акторка Лілі Рейнгарт на власному прикладі продемонструвала, чому хороші архівні речі ніколи не виходять із моди. На нью-йоркській прем’єрі фільму «Гіпотеза кохання», знятого за однойменним романом, дівчина з’явилася у романтичній вінтажній сукні від Elie Saab.

Її вишукане вбрання було таким, наче щойно зійшло зі сторінок казки про чарівну принцесу. Воно було випущене для колекції от кутюр весна-літо 2004 року. Сукня має ефектний шлейф і делікатне бісерне оздоблення від ліфа по спідниці, а невагомі тканини, з яких вона пошита, створюють неймовірний силует, у якому акторка була дуже романтичною і ніжною.

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Лілі Рейнгарт / © Associated Press

Цей образ для Лілі створив знаменитий стиліст Іб Абдель Нассер, і він чудово вписується в нинішній підхід акторки до моди, адже останнім часом вона дедалі частіше обирає речі з історією замість новинок з актуальних колекцій. Як результат, її виходи на червону доріжку особливо привертають увагу, адже набагато цікавіші й унікальніші, ніж одноразові тренди.

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Фільм, який презентувала акторка, — екранізація бестселера письменниці Алі Гейзелвуд. Сюжет розповідає про Олів Сміт — талановиту аспірантку, чий імпульсивний поцілунок із суворим професором Адамом Карлсеном перетворюється на фіктивні стосунки, які поступово стирають межу між вигадкою і реальністю.

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