ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Лілі Рейнгарт з’явилася на прем’єрі в казковій сукні Elie Saab, якій понад 20 років

Розкішний силует зі шлейфом і делікатним бісерним оздобленням надав образу акторки романтичного настрою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

30-річна акторка Лілі Рейнгарт на власному прикладі продемонструвала, чому хороші архівні речі ніколи не виходять із моди. На нью-йоркській прем’єрі фільму «Гіпотеза кохання», знятого за однойменним романом, дівчина з’явилася у романтичній вінтажній сукні від Elie Saab.

Її вишукане вбрання було таким, наче щойно зійшло зі сторінок казки про чарівну принцесу. Воно було випущене для колекції от кутюр весна-літо 2004 року. Сукня має ефектний шлейф і делікатне бісерне оздоблення від ліфа по спідниці, а невагомі тканини, з яких вона пошита, створюють неймовірний силует, у якому акторка була дуже романтичною і ніжною.

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

Цей образ для Лілі створив знаменитий стиліст Іб Абдель Нассер, і він чудово вписується в нинішній підхід акторки до моди, адже останнім часом вона дедалі частіше обирає речі з історією замість новинок з актуальних колекцій. Як результат, її виходи на червону доріжку особливо привертають увагу, адже набагато цікавіші й унікальніші, ніж одноразові тренди.

Фільм, який презентувала акторка, — екранізація бестселера письменниці Алі Гейзелвуд. Сюжет розповідає про Олів Сміт — талановиту аспірантку, чий імпульсивний поцілунок із суворим професором Адамом Карлсеном перетворюється на фіктивні стосунки, які поступово стирають межу між вигадкою і реальністю.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie