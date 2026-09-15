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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Лілі-Роуз Депп вразила футуристичним образом Chanel на прем’єрі фільму

Витончені деталі її образу створили ефектний ансамбль, який привертав увагу своєю продуманою естетикою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

27-річна акторка Лілі-Роуз Депп відвідала прем’єру науково-фантастичного фільму Alpha Gang на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Для виходу вона обрала лаконічну сукню Chanel із заниженою лінією талії з осінньої колекції бренду 2026 року.

Сукня була виконана у трендовому відтінку вершкового масла і поєднала ретроестетику з бездоганною сучасною простотою. Модель була з округлим вирізом та довгими рукавами, щільно обтискала фігуру, а стегна підкреслювали об’ємні бічні драпування, які переходили в авангардну спідницю.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Ця сукня авторства дизайнера Маттьє Блазі поєднала в собі одразу кілька модних відсилань. Друга колекція дизайнера для Chanel продовжила його характерне переосмислення кодів французького дому — від варіацій на тему твіду до навмисно перебільшено заниженої талії в атмосфері 1920-х.

Також цікавості сукні додавав виріз на спині.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Доповненням до образу акторки стали ювелірні прикраси, зокрема сережки Chanel Dazzling Star із понад 102 діамантами, що відсилають до любові Габріель Шанель до мотивів зірок.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

У новому фільмі Лілі-Роуз Депп грає прибулицю, яка змушена зіткнутися з раптовою появою людських емоцій.

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