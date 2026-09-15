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- Шоу-бізнес
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Лілі-Роуз Депп вразила футуристичним образом Chanel на прем’єрі фільму
Витончені деталі її образу створили ефектний ансамбль, який привертав увагу своєю продуманою естетикою.
27-річна акторка Лілі-Роуз Депп відвідала прем’єру науково-фантастичного фільму Alpha Gang на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Для виходу вона обрала лаконічну сукню Chanel із заниженою лінією талії з осінньої колекції бренду 2026 року.
Сукня була виконана у трендовому відтінку вершкового масла і поєднала ретроестетику з бездоганною сучасною простотою. Модель була з округлим вирізом та довгими рукавами, щільно обтискала фігуру, а стегна підкреслювали об’ємні бічні драпування, які переходили в авангардну спідницю.
Ця сукня авторства дизайнера Маттьє Блазі поєднала в собі одразу кілька модних відсилань. Друга колекція дизайнера для Chanel продовжила його характерне переосмислення кодів французького дому — від варіацій на тему твіду до навмисно перебільшено заниженої талії в атмосфері 1920-х.
Також цікавості сукні додавав виріз на спині.
Доповненням до образу акторки стали ювелірні прикраси, зокрема сережки Chanel Dazzling Star із понад 102 діамантами, що відсилають до любові Габріель Шанель до мотивів зірок.
У новому фільмі Лілі-Роуз Депп грає прибулицю, яка змушена зіткнутися з раптовою появою людських емоцій.