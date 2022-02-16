Лінда Євангеліста дала перше відверте інтерв'ю і показала понівечене пластикою тіло

Лінда Євангеліста — супермодель 90-х, яка брала участь у показах найзнаменитіших і культових дизайнерів, була їхньою музою, а також неодноразово з'являлася на обкладинках Vogue.

Від 2015 року зірку не бачили, вона жила відлюдькуватим життям, не знімалася, не давала інтерв'ю і нічого не публікувала у соцмережах. Вперше вона дала про себе знати минулого року.

21 вересня 2021 Лінда вирішила розповісти, що з нею трапилося. Модель опублікувала в Instagram текст, у якому розповіла, що стала жертвою невдалої пластичної процедури – CoolSculpting (кріоліполіз). За її допомогою безопераційно холодом видаляють локальні жирові відкладення.

Через майже півроку, Євангеліста зважилася на новий крок – дати відверте інтерв'ю виданню People та показати своє понівечене тіло (усі фото можна переглянути на сайті видання).

У бесіді 56-річна Євангеліста розповідає про емоційний та фізичний біль, який затьмарив її життя останніми роками після CoolSculpting.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зіткнутися з кимось, кого знаю", — крізь сльози розповідає вона журналу People. "Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не могла більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу заговорити".

Протягом трьох місяців після лікування Євангеліста почала помічати опуклості на підборідді, стегнах та в області бюстгальтера. Ті самі області, які вона хотіла зменшити, раптово збільшилися. Затверділи, а потім заніміли.

"Я намагалася виправити це сама, думаючи, що роблю щось не так", — каже Євангеліста. І вона почала сидіти на дієті і більше займатися спортом — "Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію".

Лінда Євангеліста до пластики / Sunday Mirror

Нарешті, у червні 2016 року вона пішла до свого лікаря, їй поставили діагноз – парадоксальна жирова гіперплазія. У той момент, Лінда подумала: "Що це, чорт забирай, таке?" І він сказав мені (лікар - ред), що жодні дієти та жодні вправи ніколи не виправлять ситуацію”.

Парадоксальна жирова гіперплазія є рідкісним побічним ефектом, яким страждають менше 1% пацієнтів після CoolSculpting. У такому випадку процес заморожування викликає потовщення та розширення ураженої жирової тканини.

"Пацієнти приходять, щоб щось зменшити, а тепер воно збільшено. І проблема з парадоксальною жировою гіперплазією полягає в тому, що в деяких випадках вона може не зникнути. У багатьох випадках уражені ділянки більше не піддаються ліпосакції", — прокоментував доктор Алан Матарассо, пластичний хірург з Нью-Йорка.

Ліда зазначила, що не може більше дивитися у себе в дзеркало або одягнути сукню. Випуклості на її тілі натирають, тому мусить носити спеціальні пояси, які перешкоджають цьому. Своє тіло вона більше не впізнає.

На інтерв'ю колишня модель наважилася, бо вважає, що її історія може допомогти іншим.

"Я сподіваюся, що зможу позбутися частини ганьби та допомогти іншим людям, які перебувають у такій самій ситуації, як і я. Це моя мета", — сказала Лінда.

Також зазначимо, що у вересні Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., про відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів, стверджуючи, що вона не могла працювати після проходження семи сеансів CoolSculpting від серпня 2015 року до лютого 2016.

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