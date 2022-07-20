Лінда Євангеліста вирішила судову суперечку з косметичною компанією, яка її спотворила

Супермодель 90-х Лінда Євангеліста повідомила в Instagram, що нарешті врегулювала судову суперечку з косметологічною компанією Zeltiq Aesthetics після того, як була "знівечена" б'юті-процедурою CoolSculpting (кріоліполіз).

Коли вона до них звернулася, їй повинні були безопераційно холодом видалити локальні жирові відкладення, але внаслідок ускладнень ця процедура змінила її до невпізнанності, через що Євангеліста почала вести відлюдькуватий спосіб життя і залишила модельну кар'єру.

"Я рада врегулювати справу CoolSculpting. Я з нетерпінням чекаю на новий розділ мого життя з друзями та сім'єю і щаслива залишити це питання позаду. Я щиро вдячна за підтримку, яку я отримала", — написала вона.

Також вона поділилася кадром, на якому візажисти роблять їй макіяж із використанням тейпів для обличчя.

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