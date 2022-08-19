Лінда Євангеліста вперше знялася для Vogue після косметичної процедури, що її понівечила

У 90-х вона була королевою подіуму, але через побічні ефекти від косметичної процедури повністю зникла з радарів шанувальників. Схоже, Лінда повернулася і полюбила нову себе.

Супермодель 90-х Лінда Євангеліста повернулася в модну індустрію і знялася в першій за багато років фотосесії для видання Vogue. Вона позувала у вбраннях від Richard Quinn, Dolce&Gabbana та Chanel, які практично повністю приховували її тіло.

Єдине, що було видно - обличчя моделі. Візажисти під час роботи використовували спеціальні тейпи, щоб трохи натягнути шкіру біля вилиць та очей і візуально, таким чином, приховати наслідки невдалої процедури CoolSculpting.

Також модель дала відверте інтерв'ю, де розповіла про роки свого відлюдькуватого життя, сина та судовий позов.

"Якби я знала, що побічні ефекти можуть включати в себе втрату засобів до існування, і ви зрештою впадете в таку депресію, що зненавидите себе, я не пішла б на такий ризик. Ці рекламні ролики CoolSculpting крутилися весь час на CNN, на MSNBC, знову і знову, і там питали: "Тобі подобається те, що ти бачиш у дзеркалі?" Вони говорили зі мною. Жодних простоїв, жодних операцій, і... Я випила чарівне зілля, бо я трохи марнославна. Тому я пішла на це - і це мало неприємні наслідки", - сказала модель.

Через важкий психологічний стан Лінда перестала їсти.

"У мене розрізи по всьому тілу. Мені наклали шви, я носила компресійну білизну під підборіддям, все тіло було тісно підперезане протягом восьми тижнів - нічого не допомагало. Я була така розгублена, я тільки що витратила всі ці гроші, і єдиним способом, який я могла придумати, щоб виправити це, була відмова від їжі, тому я просто пила воду. Іноді я їла стебло селери або одне яблуко. Я втрачала розум".

Їй було дуже важко приховувати свою депресію від сина Августина Джеймса, якого вона народила від Франсуа-Анрі Піно, але він помітив, що його мати "ментально була іншою".

"Що справді вразило мене в саме серце, так це те, що він сказав мені: "Пам'ятаєш, коли ти була такою веселою? Пам'ятаєш, коли ти весь час усміхалася?". Це був такий невинний коментар. З цим треба було впоратися. Він був настільки розуміючим, якою тільки може бути 13-річна дитина. Я пояснила йому, що буде судовий процес, і сказала: "Ти можеш почути щось, що тебе збентежить". А він сказав: "Чому я повинен бути збентежений? Мені сумно за тебе. Я не соромлюся". Потім він сказав: "Я подбаю про тебе, не хвилюйся". Які бітьки захочуть бути тягарем для своєї дитини?".

Нагадаємо, що супермодель подала до суду на косметичну компанію, яка проводила процедуру – Zeltiq Aesthetics. У липні вона заявила, що позов було врегульовано. Тепер модель намагається полюбити себе такою, якою вона є.

"Мені завжди здавалося, що ми створюємо фантазію. Ми створюємо мрію. На цьому зніманні подбали про те, щоб приховати те, що викликає в мені невпевненість, тож я просто займаюся своєю улюбленою справою".

Читайте також: