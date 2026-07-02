Ліндсей Логан / © Associated Press

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Оскільки акторці виповнюється 40 років, ми зібрали десять фільмів за її участі, які варто подивитися або переглянути повторно.

1. «Круті дівчата» (Mean Girls, 2004)

Це культова комедія, яку обожнюють уже понад 20 років. У центрі сюжету фільму новенька учениця у школі, яка потрапляє до компанії найпопулярніших дівчат, але швидко розуміє: вижити серед шкільних інтриг не так просто, як їй здавалось.

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2. «Шалена п’ятниця» (Freaky Friday, 2003)

У цьому фільмі мама і донька одного ранку прокидаються в тілах одна одної. І це породжує багато кумедних ситуацій і дарує їм важливий урок про взаєморозуміння одна одної, адже раніше їхні стосунки були не простими.

3. «Пастка для батьків» (The Parent Trap, 1998)

Саме ця стрічка зробила Ліндсей Логан світовою зіркою. Акторка знялася у фільмі ще дитиною і виконала роль одразу двох близнючок, які випадково знаходять одна одну в літньому таборі й вирішують помирити своїх розлучених батьків.

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4. «Шалені перегони» (Herbie: Fully Loaded, 2005)

У центрі сюжету автомобіль Гербі, який знову виходить на старт, однак ця машина зовсім не проста. Разом із головною героїнею він доводить, що навіть найменший може перемогти найсильніших.

5. «Поцілунок на удачу» (Just My Luck, 2006)

Вона — справжня улюблениця фортуни, а він — найбільший невдаха. Однак один випадковий поцілунок змінює життя головних героїв на завжди.

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6. «Крута Джорджія» (Georgia Rule, 2007)

У цьому фільмі героїня Логан проводить літо у суворої бабусі, де поступово відкриваються сімейні таємниці. Це зворушлива історія про дорослішання та складні родинні стосунки.

7. «Незабутнє Різдво» (Falling for Christmas, 2022)

Після тривалої перерви у кар’єрі Ліндсей повернулася саме з цією святковою комедією. За сюжетом фільму вона — розпещена спадкоємиця, яка після нещасного випадку втрачає пам’ять і починає життя з чистого аркуша, ну і, звісно, знаходить кохання.

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8. «Ірландське бажання» (Irish Wish, 2024)

Це романтична історія з мальовничими краєвидами Ірландії. Одного разу загадане бажання перевертає життя головної героїні та змушує її зрозуміти, чого вона хоче насправді.

9. «Наша маленька таємниця» (Our Little Secret, 2024)

Колишні закохані несподівано зустрічаються на сімейному святі й змушені приховувати своє минуле від родини та новийх партнерів.

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10. «Я знаю, хто вбив мене» (I Know Who Killed Me, 2007)

Це психологічний трилер, у якому акторка демонструє зовсім інший бік свого акторського таланту. Головна героїня молода та обдарована Обрі Флемінг стверджує, що вона насправді не Обрі зовсім, а інша дівчина — Дакота Мосс. Це збиває з пантелику її друзів і родину.

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