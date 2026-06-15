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- Шоу-бізнес
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Ліндсей Логан носить квіткові принти у реальному житті і на знімальному майданчику
Зірка активно поводить час у перерві між роботою.
Акторка Ліндсей Логан відвідала вечірку The One Party у Нью-Йорку, де продемонструвала стильний образ. Вона обрала яскравий лонгслів у великі жовті квіти від відомого бренду Alaia, який носила у поєднанні зі світлими джинсами Chanel та сумкою, яка точно поєднувалася з верхом образу.
Також цей бук Ліндсей доповнила зачіскою-хвостом і босоніжками від Aquazzura зі стразами. Гламуру і шику образу додавав розкішний макіяж акторки.
Однак цей вихід у світ акторки відбувся між зніманнями у серіалі Count My Lies, у якому також знімаються Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.
Нещодавно папараці також зробили фото акторки під час знімань і на них вона була у легких шортах-бермудах від Victoria Beckham та майці відтінку вершкового масла. Яскравими акцентами луку стали туфлі та червона сумка з довгими ручками.
Сюжет серіалу буде розповідати історію жінки, яка обманом влаштовується на роботу до заможної родини. Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх. Серіал заснований на романі Count My Lies («Порахуй мою брехню») письменниці Софі Става.