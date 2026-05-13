Ліндсей Логан підкреслила фігуру цікавою сукнею з асиметричним шлейфом

Ліндсей Логан відвідала захід компанії Disney, щоб просувати майбутній мінісеріал Count My Lies (ймовірно він називатиметься українською «Порахуй мою брехню»), у якому вона виконала головну роль.

Акторка з’явилася на публіці у цікавій сукні від Ashi Studio з колекції осінь-зима 2025, що ідеально підкреслювала талію і плечі.

У вбрання не було бретелей, але фігурне деколь-сердце мало також оздоблення чорною тканиною, що створювало вигляд подвійного корсету. Сама ж сукня пошита із золотистої тканини і мала візерунки.

Спереду спідниця у вбрання була довжини міді, а от її задня частина мала шлейф і це був цікавий акцент, який привертав увагу.

Оскільки сукня була доволі креативною, Ліндсей вирішила не перевантажувати образ і лише додала чорні класичні туфлі на підборах і кілька лаконічних прикрас. Також нейтральними були її макіяж і зачіска.

На фотокол акторка вийшла з колегами по серіалу — Кітом Гарінгтоном та Шейлін Вудлі. Але якщо Кіт був у класичному стриманому костюмі, то Шейлін обрала чорну сукню та біле пальто, яке доповнила вишуканим взуттям від Christian Louboutin з мереживом.

За сюжетом серіалу, компульсивна брехуха Слоун Каравей (Вудлі) обманом влаштовується до красивої та харизматичної Вайолет і Джея Локхартів (Логан і Гарінгтон). Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але Слоун не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх.

Окрім головних ролей у серіалі, Ліндсі та Шейлін також виступлять виконавчими продюсерками. Серіал частково знімають на вулицях Нью-Йорку, тому акторів вже неодноразово фотографували папараці.

